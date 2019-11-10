بعد سحق دورتموند.. بايرن: فليك مستمر مع الفريق

لكن مساعده السابق هانسي فليك برهن على قدراته التدريبية بفوز كاسح على دورتموند بنتيجة 4-صفر، انتصار عزز ثقة إدارة بايرن ميونيخ في الإبقاء عليه قائدا للنادي.

وقال كارل هاينز رومينيجيه رئيس بايرن في حديثه مع شبكة سكاي سبورتس:”سنستمر مع فليك حتى إشعار آخر”.

السقوط المدوي أمام انتراخت فرانكفورت عجل برحيل كوفاتش، لتبدأ الصحافة الألمانية مباشرة في التكهن بالمدير الفني الجديد الذي سيتحمل هذه المهمة الصعبة.

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قالت تقارير إن كثيرا من المدربين المميزين مرشحون لبايرن، منهم جوزيه مورينيو وماسيميليانو أليجري وكذلك المخضرم أرسين فينجر.

واعترف الأخير أن رومينيجيه عرض عليه المنصب، لكن لم يتخذ قراره بعد.

استعاد بايرن عافيته سريعا بفوز رائع على دورتموند، انتصار هو الثاني تحت قيادة المدرب المؤقت فليك الذي فاز على أوليمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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