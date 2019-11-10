إيران: لا نعرف مصير ضابط أمريكى من مكتب الإف بى آى

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد إنه لم يعرف بعد مكان الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي روبرت ليفنسون، المفقود منذ زيارته جزيرة كيش الإيرانية في عام 2007، ونفت تقريرا عن أن طهران رفعت دعوى جنائية ضده.

واختفى لفينسون أثناء رحلة للجزيرة الواقعة في الخليج. ونفى المسؤولون الإيرانيون مرارا أي معرفة باختفائه أو بمكانه.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات نقلها التليفزيون الحكومي “هناك دعوى قضائية بشأن ليفنسون في بلادنا باعتباره مفقودا… الأمر يستند لاعتبارات إنسانية”.

وكان موسوي يعلق على تقرير إعلامي غربي عن أن إيران أبلغت الأمم المتحدة بأن ليفنسون موضع دعوى جنائية منظورة.

وفي عام 2016 في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قال مسئولون أمريكيون كبار إنهم يعتقدون أن ليفنسون توفي أثناء احتجازه. لكن في يناير كانون الثاني قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ذلك غير دقيق ودعا إيران إلى تحديد مكانه وإعادته إلى بلاده. وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة بدرجة كبيرة منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي وأعاد فرض العقوبات عليها والتي كانت قد رفعت بعد اتفاق عام 2015. واعتقل عدد من الأمريكيين في إيران في السنوات الأخيرة. وحذر ترامب عام 2017 من أن طهران ستواجه “عواقب جديدة وخطيرة” ما لم تطلق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين ظلما.

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