موراليس يدعو إلى انتخابات رئاسية جديدة في بوليفيا

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس الأحد أنه سيدعو إلى انتخابات رئاسية جديدة في بوليفيا حيث لا تهدأ الاحتجاجات الرافضة لاقتراع 20 أكتوبر.

وقال موراليس في مداخلة متلفزة، “قررت التجديد لكل أعضاء المحكمة الانتخابية العليا”، مضيفًا “سأدعو إلى انتخابات جديدة تسمح عبر الانتخاب للشعب البوليفي بأن يختار ديمقراطيًا السلطات الجديدة”.

وقبيل إعلان موراليس، دعت منظمة الدول الأمريكية إلى إلغاء انتخابات 20 أكتوبر منددة بأعمال تزوير شابتها، وأعلنت أنه يتوجب الدعوة إلى انتخابات جديدة.



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