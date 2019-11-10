مباشر في إنجلترا – مانشستر يونايتد (2) برايتون (0) بداية الشوط الثاني

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مانشستر يونايتد ضد برايتون (0/2)
ق. 19جووووول ثان. مخالفة نفذت داخل منطقة الجزاء، وأودعها ماكتوميناي المرمى.
ق. 16 جووووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق أندرياس بيريرا
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ولفرهامبتون ضد أستون فيلا (0/1)
ق. 45+2 تبديل اضطراري ثان بدخول نيل تيلور بدلا من تارجيت المصاب.
ق. 40 جوووووووول رااائع. روبن نيفيس يسجل الأول بتصويبة راااااائعة
ق. 7 إصابة ستير حارس أستون فيلا ونيلاند يشارك بدلا منه.
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