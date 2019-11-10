بالفيديو – كالياري يسحق فيورنتينا ويحتل المركز الثالث مؤقتا

كالياري سجل 3 مرات في الشوط الأول، عن طريق ماركو روج في الدقيقة 17 وفابيو بيساتشاني في الدقيقة 26، وجيوفاني سيميوني في الدقيقة 34.

وأضاف الساردينيون هدفين أخرين في الدقيقة 54 عن طريق جواو بيدرو، والدقيقة 65 عن طريق رادجا ناينجولان.

هدفا دوسان فلاهوفيتش في الدقيقتين 75 و87 لم يكونا كافيين لإنقاذ فيورنتينا، الذي تقهقر للمركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي بـ16 نقطة

وصعد كالياري للمركز الثالث بشكل مؤقت، حيث حصد نقطته رقم 24 من 12 جولة، ويمني النفس بعدم فوز روما على بارما في الجولة 12 للحفاظ على المركز الثالث.

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