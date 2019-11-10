حقيقة استدعاء النائب العام لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار

إيوان ليبيا – وكالات :

فند مسؤول الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لؤي القريو، ما تداول من معلومات حول استدعاء النائب العام، لـ رئيس مجلس إدارة المؤسسة علي محمود، للتحقيق معه في القضية المعروفة سابقا بقضية “بلادين”.

وأكد القريو إن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، قائلا “الخبر غير صحيح، وفي حال إذا كان الخبر صحيحاً فالجميع مُعرضون للتحقيق، ومن حق الجهات القضائية أن تتولى التحقيق متى رأت ذلك، فالجميع تحت طائلة القانون”، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن شركة “بلادين” تعاقدت مع المؤسسة الليبية للاستثمار في إدارة واستثمار مبلغ مالي، وعلى خلفية وقوع جدل على الشركة ورئيسها والطريقة التي تم بها التعاقد، قام النائب العام بفتح تحقيق مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، والمدراء العامون بالمؤسسة لمدة تزيد عن 3 أشهر، ومن ثم تم إغلاق الملف.

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