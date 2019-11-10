وزير المالية البريطاني: خطط نفقات حزب العمال ستدخل البلاد في أزمة اقتصادية

قال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، اليوم الأحد، إن خطط حزب العمال بقيادة جيرمي كوربين لإنفاق 1.2 تريليون جنيه إسترليني (1.5 تريليون دولار) على مدى الأعوام الخمسة القادمة ستغرق البلاد فى أزمة اقتصادية ، ستجعل المملكة المتحدة تهوي إلى أزمة اقتصادية.

وأصدر محافظون تحت قيادة جاويد تقريرا من 36 صفحة يحلل السياسات الرئيسية لحزب العمال المعارض الرئيسي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وأضاف جاويد في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن أكثر من 50% من هذه التكاليف جاءت من أرقام حزب العمال، مشيرا إلى أن المحافظين يحسبون النفقات الأخرى بـ “طريقة معقولة”.

وتابع: “إنها مستويات من الإنفاق تُدمع العين من مدى ارتفاعها” مشيرًا إلى أن هذا الحجم من الإنفاق الإجمالي “متهور بالتأكيد وسيترك البلاد في أزمة اقتصادية في غضون أشهر وليس سنوات”.

ورفض المتحدث باسم حزب العمال، جون ماكدونيل، ذلك التحليل باعتباره “جانب مثير للسخرية من الأخبار الكاذبة لحزب المحافظين”.

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