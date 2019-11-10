بالفيديو – حرب شوارع في الدوري الألماني بعد الاعتداء على مدرب

فرايبورج فاز بهدف دون رد على ضيفه فرانكفورت على ملعب شفارتسفالد شتاديون، بختام الجولة 11 للدوري الألماني.

وحدثت مشاجرة كبيرة في الوقت بدل الضائع للمباراة، عندما اعتدى دافيد أبراهام قائد فرانكفورت، على كريستيان سترايتش مدرب فرايبورج.

الكرة كانت في طريقها إلى خارج الملعب حيث يقف سترايتش، عندما تظاهر بأنه سيروضها، قبل أن يتركها تمر، ليصدمه بقوة أبراهام الذي كان يركض نحوه.

لتنتفض دكة بدلاء فرايبورج بغضب عارم وتهاجم أبراهام، وتنشب مشاجرة كبيرة بين طرفي الفريقين.

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فيليكس بريتش حكم اللقاء أشهر البطاقة الحمراء في واجه أبراهام، والتي كانت الثانية في المباراة بعد أن طرد جيلسون فيرنانديس لاعب فرانكفورت أيضا في نهاية الشوط الأول.

فيما اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء في وجه دانييل برانز مساعد مدرب فرايبورج الذي كان أول الراكضين نحو أبراهام.

بعد المباراة، بدا ستراتيش هادئا في حديثه للصحفيين.

واسترجع سترايتش ما حدث: “كنت واقفا مكاني فقط”.

وأوضح: “أبراهام لاعب عاطفي إلى حد كبير”.

وأكمل: “لست مسؤولا عن إعادة الكرة للعب سريعا”.

ودافع عن نفسه: “لم يكن ممكنا أن أحاول إمساك الكرة بأي شكل، كان متجها نحوي، لقد رأيته”.

وواصل: “كان مندفعا للغاية، لأن التأخر في النتيجة جعله ساخنا، أراد تحقيق الفوز وقد كان عاطفيا للغاية، هذا كل ما في الأمر”.

وأتم معلقا على سقوطه الشديد: “حاولت ألا أفقد توازني، لكن في الرابعة والخمسين من عمري يكون من الصعب الصمود أمام شاب مندفع، ولذا لم أستطع التماسك”.

رصيد فرانكفورت توقف عند 17 نقطة في المركز التاسع. فيما رفع فرايبورج رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادبخ المتصدر.

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