سولشاير: قدمنا أفضل أداء لنا في الموسم أمام برايتون

وفاز يونايتد على برايتون 3-1 في الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير عقب المباراة: “بالطبع يمكنك العودة إلى مباراة تشيلسي في افتتاح الدوري وفيها قدم الفريق أداء رائع، ولكن مواجهة اليوم كانت مختلفة لأننا تلقينا هدفا ورد فعل الفريق كان رائعا”.

وأضاف “في بعض مباريات الموسم يجب عليك عندما تسجل هدفين أن تهاجم وتسجل الثالث والرابع، وأمام برايتون كنا نستطيع تسجيل أكثر من ثلاثية”.

وأعرب عن سعادته بالفوز قائلا “الانتصار يعطي اللاعبين بهجة لرؤيتهم يستمتعون بأنفسهم”.

وأوضح “بعد التوقف الدولي الماضي تعادلنا مع ليفربول وخسرنا في مباراة مخيبة للآمال ضد بورنموث وكان يجب علينا استعادة الثقة”.

وانتقل للحديث عن الظهير الأيسر الشاب براندون ويليامز الذي شارك ضد برايتون قائلا: “كان ممتازا في أول ظهور له في الدوري الممتاز وهو يبلغ من العمر 19 عاما”.

وشرح “براندون لعب بشكل جيد في مباريات سابقة ولكن أول مباراة له في أولد ترافورد يجب أن تقدم فيها مستوى رائع”.

وكشف سولشاير “أخبرته يوم الخميس فقط أنه سيشارك أساسيا أمام برايتون، وأعتقد أنه كان من العدل أن يبدأ المباراة بعدما غاب الخميس الماضي في الدوري الأوروبي”.

وواصل “لم يرتكب أي خطأ منذ تصعيده للفريق الأول وبالفعل هو أثار إعجابي حقا”.

وأتم تصريحاته “الأمر السلبي الوحيد في المباراة هو مشاهدة سكوت ماكتومناي يتألم بعد إصابته”.

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