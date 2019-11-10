الرئيس الروماني يكسب الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة.. والإعادة 24 نوفمبر

أظهرت استطلاعات اتجاهات الناخبين أن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس كسب الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت اليوم الأحد وأن من المرجح أن يواحه في جولة الإعادة رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيوريكا دانسيلا يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهر استطلاع أجرته هيئة (آي.آر.إي.إس) لاستطلاعات الرأي حصول يوهانيس على 38.7 في المائة من الأصوات تليه دانسيلا بنسبة 22 في المائة. وحصل رئيس حزب اتحاد انقذوا رومانيا دان بارنا على 16.1 في المائة.

وأظهر استطلاع آخر أجرته هيئة (سي.يو.آر.إس-أفانحارد) أن يوهانيس حصل على 39 في المائة من الأصوات ودانسيلا على 22.5 في المائة.

وأظهرت بيانات المكتب الانتخابي الذي يتوقع أن يعلن نتائج رسمية جزئية صباح الإثنين إقبالا كبيرا من الناخبين نسبته 48 في المائة بجانب إقبال قياسي من الناخبين في الخارج إذ بلغ عدد المصوتين 660 ألفا.

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