شرطة هونج كونج تفتح النار وتصيب محتجا وسط انتشار الفوضى وأعمال الشغب

ذكرت وسائل الإعلام أن شرطة هونج كونج فتحت النار فأصابت أحد المحتجين اليوم الاثنين فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات تدخل شهرها السادس.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية على المحتجين في الجانب الشرقي من جزيرة هونج كونج. وقالت محطة كابل التلفزيونية إن أحد المحتجين أصيب بنيران الشرطة.

وأظهرت لقطات مصورة أحد المحتجين يرقد في بركة من الدماء. واستخدمت الشرطة أيضا رزاز الفلفل في اللقطات المصورة التي انتشرت على الإنترنت.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة اللقطات.

وقالت الشرطة في بيان إن متظاهرين متعصبين نصبوا حواجز في مواقع متعددة في أنحاء المدينة ودعت المتظاهرين إلى “وقف أعمالهم غير القانونية على الفور”. والمحتجون غاضبون مما يعتبرونه سلوكا وحشيا تمارسه الشرطة ومن تدخل بكين في شؤون وحريات هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة التي تطبق صيغة “بلد واحد ونظامان” منذ عودة المدينة لحكم الصين عام 1997. وتنفي الصين التدخل في شؤون هونج كونج وتلقي باللوم على دول غربية في إثارة المشاكل.

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