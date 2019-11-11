أهداف الأحد الكروي – صلاح يهز شباك سيتي بالتخصص.. وتريزيجيه يسجل مجددا

هدف صلاح وتألقه أمام مانشستر سيتي كان من ضمن أبرز أحداث الأحد الكروي الأوروبي.

كما شهد الأحد الكروي الهدف الثاني للمحترف المصري محمود حسن “تريزيجيه” مع فريقه أستون فيلا في شباك ولفرهامبتون رغم الخسارة 2-1.

مانشستر يونايتد × برايتون

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ملخص لمسات تريزيجيه ضد ولفرهامبتون

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لاتسيو × ليتشي

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ليفركوزن× فولفسبورج

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أتليتكو مدردي × إسبانيول

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سامبدوريا × أتالانتا

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أودينيزي × سبال

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ملخص لمسات صلاح ضد مانشستر سيتي

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سانت إيتيان × نانت

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ليفربول × مانشستر سيتي

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بارما × روما

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فرايبورج × فرانكفورت

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رين × أميان

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مونبلييه × تولوز

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خناقة شوارع في الدوري الألماني

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خيتافي × أوساسونا

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يوفنتوس × ميلان

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مرسيليا × ليون

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