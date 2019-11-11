أسباب اعتصام موظفي مطار بنينا

إيوان ليبيا – وكالات :

ناشد موظفو إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي، أمس الأحد، الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري لحمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها.

وأعلن موظفو إدارة مطار بنينا في بيان لهم، عن تعليق العمل في جميع الأقسام العاملة بالمطار والتابعة لإدارة المطار ابتداء من يوم غد الإثنين.

وأوضح الموظفين، بحسب البيان أن تعليق العمل بالمطار يأتي لعدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب موظفي إدارة المطار التي أعلنوا عنها خلال اعتصامهم في الأيام الماضية.

ووجه موظفي المطار مناشدتهم إلى كل من رئيس مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة وآمر قاعدة بنينا الجوية ورئيس الحكومة المؤقتة وكذلك رؤساء هيئات المواصلات والسيطرة ومكتب العلاقات والشركات العاملة بالمطار والأجهزة الأمنية العاملة به ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنينا ورئيس مجلس حكماء بلدية بنينا.

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