الشاهد يتوجه إلى باريس وروما ممثلا للرئيس التونسي قيس سعيد

يلتقي رئيس الحكومة ال تونس ية يوسف الشاهد في وقت لاحق اليوم الإثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفته ممثلا للرئيس ال تونس ي المنتخب حديثا قيس سعيد .

وأفادت رئاسة الحكومة بأن يوسف الشاهد سيتوجه اليوم إلى باريس محملا برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كما سيشارك في منتدى السلام الذي تحتضنه باريس يومي 12 و 13 نوفمبر الجاري.

كما يقوم رئيس الحكومة بزيارة إلى إيطاليا غدا الثلاثاء بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية محملا برسالة خطية إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وستكون هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها رئيس الحكومة بصفته مبعوثا للرئيس الجديد قيس سعيد منذ صعوده الى الرئاسة في 23 أكتوبر الماضي، بعد زيارة سابقة كان قام بها الشاهد إلى الجزائر محملا برسالة إلى الرئيس الجزائري.

وكان سعيد تعهد بأن تكون أولى زياراته إلى الخارج إلى الجزائر في خطوة لتعزيز التقارب بين دول المغرب العربي. وبحسب الدستور يختص الرئيس في تونس ، التي تعتمد النظام البرلماني (معدل)، بالأساس بصلاحيات تحديد السياسة الخارجية والأمن القومي والدفاع والتشاور مع رئيس الحكومة بشأن المناصب العليا في الدولة.

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