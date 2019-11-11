واشنطن تحض على إجراء انتخابات مبكرة في العراق ووقف العنف

بغداد-العنوان حضّت الولايات المتّحدة الأحد السلطات العراقيّة على إجراء انتخابات مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابيّة، داعيةً إلى إنهاء أعمال العنف ضدّ المتظاهرين والتي خلّفت مئات القتلى. وقال البيت الأبيض في بيان إنّ واشنطن تريد من “الحكومة العراقيّة وقف العنف ضدّ المحتجّين والوفاء بوَعد الرئيس (برهم) صالح بتبنّي إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة”. وأضاف “الولايات المتحدة تشعر …
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صحيفة العنوان الليبية
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