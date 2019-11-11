شغور في السلطة في بوليفيا بعد استقالة موراليس

لاباز-العنوان استيقظت بوليفيا الاثنين على شغور في السلطة غداة إعلان الرئيس إيفو موراليس استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات مستمرّة منذ ثلاثة أسابيع على إعادة انتخابه المثيرة للجدل وذلك بعد أن خسر دعم قوات الجيش والشرطة، ما أطلق احتفالات عارمة في العاصمة لاباز. وقال موراليس (ستّون عامًا) في خطاب متلفز الأحد “أستقيل من منصبي كرئيس”، …
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صحيفة العنوان الليبية
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