مصر تحتفل بالذكرى الـ 150 لافتتاح قناة السويس

القاهرة-العنوان تحتفل مصر هذا العام بالذكرى الـ150 لافتتاح قناة السويس الذي واكبته احتفالات صاخبة كانت إيذانا بتاريخ لا يقل صخبا لهذا الممر الملاحي الدولي الذي كان شاهدا على ثلاث حروب عربية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. على مدى قرن ونصف كانت قناة السويس التي حفرت ما بين عامي 1859 و1869 لتربط البحرين الأحمر والمتوسط في قلب …
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صحيفة العنوان الليبية
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