تحذيرات من الأمواج على ساحل طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية على الساحل الغربي، مما يؤدي إلى ارتفاع الموج ثلاثة أمتار على ساحل طرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الإثنين، أن الرؤية ستكون جيدة إلى متوسطة على طول الساحل، بينما لن تتجاوز درجات الحرارة 23 درجة مئوية.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

– تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

– الرياح غربية إلى جنوبية غربية على ساحل مصراتة وسرت، سرعتها بين 10 و30 عقدة، تصل إلى 35 عقدة غدا على ساحل طرابلس.

– البحر خفيف الموج إلى مضطرب، إذ يصل ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار على ساحل طرابلس، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و23 درجة مئوية، وتكون الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة العالقة بالجو.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق

– السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا.

– الرياح جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، إذ يصل ارتفاع الموج إلى مترين على ساحل الجبل الأخضر، بينما تسجل درجة حرارة سطح البحر 23 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة إلى متوسطة.

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