صفقة “مشبوهة” مع شركة تركية لتشغيل مطار بتونس تثير جدلا واسعا

تونس-العنوان أثارت تصريحات الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، حول صفقة إبرام السلطات صفقة “مشبوهة” مع الشركة التركية المشغلة لمطار النفيضة الدولي، جدلا حول الارتهان لأنقرة. ويواجه التقارب الاقتصادي بين تونس وأنقرة معارضة كبيرة من قبل شريحة واسعة من الأوساط الاقتصادية والشعبية التونسية نظرا إلى التركة الثقيلة، التي خلفتها حكومة الترويكا حين فتحت الباب …
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صحيفة العنوان الليبية
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