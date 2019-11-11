جلسة خاصة بمحاكمة سيف الإسلام في المحكمة الدولية

إيوان ليبيا – وكالات :

تعقد المحكمة الجنائية الدولية، ظهر اليوم الاثنين، الموافق 11 نوفمبر 2019، جلستها الخاصة بمحاكمة سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد كشفت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي، أن فريق الدفاع عن سيف الإسلام قدموا طلب استئناف للمحكمة حول عدم مشروعية تسليم موكلهم.

وفي وقت سابق أصدرت دائرة الاستئناف بمحكمة الجنايات الدولية، أمراً قضائياً بعقد جلسة استماع للنظر في طلب الاستئناف المقدم من سيف الاسلام معمر القذافي، وذلك يومي 11/ 12 نوفمبر القادم.

وبينت المحكمة في البيان الذي شمل أمرها القضائي، أن جلسة استماع ستعقد أمام دائرة الاستئناف في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2019، للاستماع إلى الملاحظات والتعقيبات بشأن طلب الاستئناف المقدم من طرف سيف الإسلام القذافي، وستصدر الدائرة في الوقت المناسب توجيهات إضافية بشأن سير الإجراءات، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركة الأطراف ومكتب المستشار القانوني لرابطة الضحايا وأي جهات أخرى، مضيفة أنها ستدعو مجلس الأمن ودولة ليبيا إلى تقديم ملاحظات، حول القضايا الناشئة عن الاستئناف.

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