فينجر: بايرن تواصل معي لكنني لم أكن مرشحا من أجل تدريب الفريق

وصرح فينجر قائلا: “قبل أي شيء لم أكن مرشحا أبدا، تم التواصل معي لكنني لست من ضمن المرشحين”.

وأضاف “الأمر واضح ومحدد”.

وواصل “لا يعني ذلك أنني انتهيت من التدريب”.

وكشف فينجر (70 عاما) في وقت سابق أن بايرن أراد الحصول على خدماته، بعدما أطاح بطل ألمانيا بالمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي تلقى خسارة موجعة على يد اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 عجلت برحيله عن النادي البافاري.

ونشرت شبكة “بي إن سبورتس” تقريرا قالت فيه إن فينجر رفض تدريب بايرن ميونيخ.

ويقود هانسي فليك الفريق بصفة مؤقتة، وأوضح رومينيجه أن الأول سيستمر مع النادي “حتى إشعار آخر”.

ونجح فليك بامتياز في اختباره المحلي الأول بسحق دورتموند بنتيجة 4-صفر يوم السبت في الدوري الألماني.

وكان الانتصار هو الثاني له مع بايرن بعد فوزه بهدفين دون رد على ضيفه أوليمبياكوس اليوناني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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