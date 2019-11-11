أس: السوبر الإسباني في السعودية لـ3 سنوات متتالية

إن جيرارد بيكيه نجم برشلونة توسط لكي يتم اختيار السعودية، وحسبما أشار التقرير فلم يحصل اللاعب على أي عمولة من أجل ذلك الأمر.

وستقام البطولة في السعودية في الفترة من 8 يناير وحتى 12 من نفس الشهر، بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا، وستجرى القرعة في وقت لاحق يوم الإثنين.

وألمح التقرير إلى أن عدد من المنظمات قد اعترضت على ذلك القرار، لكنه تم التوضيح على أن النساء سيحضرن المباريات بحرية تامة دون أي قيود من أي نوع لكن مع اعتبار ارتداء ملابس مناسبة للحدث.

وأشارت “أس” إلى أنه لن يكون هناك مكانا خاصا للنساء في الملعب وهذا الأمر تم تضمينه في العقد، كما ألمحت إلى أنه هناك اتفاقا على تطوير مسابقة كروية نسائية في السعودية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإسباني: “سنذهب إلى السعودية لأنه أمر جيد للكرة الإسبانية، ومن المهم لنا أن نتعرف على بعضنا البعض خاصة وأننا نحاول تنظيم كأس العالم مع البرتغال”.

وستكون نسخة العام الجاري من كأس السوبر الإسبانية رقم 36، وستشمل جولة نصف نهائي بجانب نهائي ولن يكون هناك مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث.

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