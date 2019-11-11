تقرير: ليفربول قلق بشدة من إصابة صلاح.. ويصر على التواجد مع المنتخب

صلاح أصيب 3 مرات في نفس الكاحل. إصابة بدأت أمام ليستر سيتي ثم ظهرت مجددا أمام توتنام، وأخيرا ظهرت أيضا أمام مانشستر سيتي.

مسؤولو ليفربول “يشعرون بالقلق الشديد في الوقت الحالي من تكرار إصابة صلاح بعدما تلقى ضربة جديدة في نفس الكاحل”، حسبما كشفت

وأشارت المصادر إلى “ليفربول في حالة انتظار الآن لنتائج الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها صلاح بعد الضربة التي تلقاها أمام سيتي”.

وينتظر ليفربول في الوقت الحالي نتائج الفحوصات التي خضع لها صلاح، وفي الوقت نفسه “يُصر اللاعب على التواجد مع منتخب مصر”، وفقا للمصادر.

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل. ()

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب كينيا يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

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ومن المنتظر أن يشارك مهاجم ليفربول في التدريبات في اليوم نفسه استعدادا لمباراة كينيا المقرر لها السادسة من مساء الخميس بملعب برج العرب في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرون.

وبذلك سينضم صلاح لأول مرة لمعسكر الفراعنة منذ معسكر كأس أفريقيا 2019 تحت قيادة المدرب السابق خافيير أجيري حيث سيبدأ مرحلة جديدة مع حسام البدري المدير الفني الحالي.

وسجل صلاح هدفا رائعا لليفربول في ثلاثية ليفربول بشباك مانشستر سيتي في قمة مباريات الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

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