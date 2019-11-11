فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحث إيران على التراجع عن خروقاتها للاتفاق النووي

ذكرت فرنسا و بريطانيا و ألمانيا اليوم الإثنين، أنها ستبحث آلية فض المنازعات الواردة في الاتفاق النووي لعام 2015، الأمر الذي قد يقود إلى معاودة فرض الأمم المتحدة عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وحذرت الدول الثلاث في بيان مشترك إيران أيضا من أن الأفعال التي أقدمت عليها في الآونة الأخيرة زادت من صعوبة الجهود التي تبذلها تلك الدول لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

وعبرت عن قلقها الشديد من قرار طهران استئناف تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو، وطالبتها بالتراجع عنه.

وطالبت إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد احتجاز مفتشة تابعة لها في أكتوبر.

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