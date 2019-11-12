السعودية: حقوق الشعب الفلسطيني لا تنقضي بمرور الزمن ولا تسقط بالتقادم

جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على أن حق ال فلسطين يين وعائلاتهم في العودة إلى وطنهم هو “حق غير قابل للتصرف وهو من الحقوق الثابتة والراسخة لا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، لأنه حق قانوني وسياسي كفلته لهم القرارات الدولية”.

وقال السكرتير أول فيصل بن ناصر الحقباني، في كلمة المملكة أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار المنعقدة حول البند المتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ال فلسطين يين في الشرق الأدنى “الأونروا”، الإثنين، إن “عدد اللاجئين ال فلسطين يين بلغ أكثر من 5ر5 ملايين فلسطين ي في مخيمات اللجوء بعيدا عن الديار التي شردوا منها”.

وأوضح الحقباني في كلمته، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن “معاناة اللاجئين ال فلسطين يين تزداد على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي يوماً بعد يوم بسبب تدهور الأوضاع في الأرض ال فلسطين ية المحتلة”.

وأضاف أن المملكة تبرعت في شهر سبتمبر 2019 لصالح “الأنروا” بمبلغ خمسين مليون دولار.

وقال إن المملكة تؤكد دعمها لقرار تجديد التفويض الممنوح لوكالة “الأونروا”، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجها، مشيراً إلى تجديد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي والدول الأعضاء في دعم تجديد تفويض وكالة “الأونروا”، ورفض أي مساس بولايتها أو صفة اللاجئ ال فلسطين ي، وإدانة محاولات الاستهداف والتشويه الذي تتعرض له “الأونروا”، والعمل على تلبية احتياجاتها. وأكد الحقباني أن قضية اللاجئين ال فلسطين يين هي جوهر القضية ال فلسطين ية، ولن تتم معالجتها إلا بمعالجة السبب الرئيس وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض ال فلسطين ية وبقية الأراضي العربية وفقاً للقرارات الدولية والمبادرة العربية، وإقامة الدولة ال فلسطين ية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وتمكين أبناء فلسطين ي.aspx’> الشعب ال فلسطين ي من العودة إلى وطنهم الأصلي.

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