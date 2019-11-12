الهدف من ملاحقة الجنايات الدولية لسيف الإسلام

انتقد المتحدث باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية، ناصر سعيد، إصرار محكمة الجنايات الدولية على محاكمة سيف الإسلام معمر القذافي.

وقال سعيد في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن محاكمة سيف الإسلام سياسية وليست جنائية ما يعكس تواصل مشروع التآمر الدولي على ليبيا

وأضاف سعيد أنه بعد أكثر من 8 سنوات على إسقاط ليبيا لازال المجتمع الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، يتظاهرون بدعم حقوق الإنسان رغم علمهم بحجم الأكاذيب في التهم الموجه لسيف الإسلام والتي تستخدم كأوراق ضغط لاستمرار تمكين الإخوان للعبث في ليبيا.

وأوضح سعيد أن تهمة سيف الإسلام الحقيقية هي الدفاع عن ليبيا ورفض التدخل الأجنبي مؤكدا أنه يراهن على الشعب الليبي وقواه الوطنية في إعادة الأمور لنصابها.

بوابة إفريقيا الإخبارية

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