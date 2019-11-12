آخر التطورات العسكرية جنوب طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن القوات المسلحة تواصل مطاردة التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال المسماري في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “مطاردة ناجحة من قبل وحدات القوات المسلحة (للتشكيلات المسلحة) من محيط مصنع اسمنت سوق الخميس مسيحل إلى غرب مشروع الهيرة ولازالت المطاردة مستمرة وانهيار في صفوف المليشيات”.

من جانبه أكد مصدر عسكري تابع للقوات المسلحة العربية الليبية، في وقت سابق أمس الاثنين، وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور العاصمة طرابلس.

وقال المصدر “لازالت عمليات الاستنزاف مستمرة جوا وبرا، حيث قامت مقاتلات السلاح الجوي بتنفيذ أكثر من طلعة جوية قتالية استهدفت من خلالها مواقع ثابتة كالمعسكرات والاوكار والمتحركة كالدبابات والآليات والأفراد، وأصبح الخناق يضيق على تلك الجماعات الإرهابية، وأصبحت قواتهم تتقهقر وتتراجع إلى داخل مركز العاصمة لعدم قدرتها على المواجهة حتى بعد أن جندوا الأطفال صغرين السن والذين نعتبرهم مغرر بهم ونحاول نصيحتهم بالرجوع إلى امهاتهم وإلى دراستهم لأننا في الحقيقة هذا الأمر يزعجنا ويثير الشفقة في قلوبنا ولكن لا حل اخر أمامنا اذا لم يرجعوا إلى رشدهم وتركوا سلاحهم”، بحسب تعبيره.

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