اصدار كتاب تاريخ الدبلوماسية الليبية

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، كتابًا بعنوان «تاريخ الدبلوماسية الليبية 1551 -1951»، تأليف الأستاذ الدكتور محمود أحمد الدويك، في محاولة لتأريخ العمل السياسي الدبلوماسي في ليبيا لأربعة قرون.

وتناول الكتاب -الذي جاء في 592 صفحة وعشرة فصول باللغة العربية- العلاقات الدولية والدبلوماسية منذ نشأتها وتطورها في هذا الإقليم المتميز والمطل على البحر الأبيض المتوسط وبموقع جغرافي إستراتيجي مهم، حسب بيان نشرته الخارجية، الإثنين، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

واعتبرت الوزارة، أن الكتاب «إضافة معرفية وثقافية للقارئ، كونه يتناول مراحل مهمة من السياسات الليبية في مراحل عدة شكلت فيما بعد سياسة الدولة الليبية الحاضرة».

وجرى طباعة ثلاثة آلاف نسخة من الكتاب، وسيتم توزيعه على بعض المكتبات والجهات الحكومية ودور الثقافة وبعض السفارات الليبية في الخارج، حسب البيان.

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