مقتل 8 أشخاص جراء تصادم قطارين في بنجلادش

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص حتفهم وأصيب عشرات آخرين، جراء تصادم قطارين بمقدمتيهما في شرقي بنجلادش ، حسبما أفادت الشرطة وعناصر إنقاذ اليوم الثلاثاء.

وقال ضابط الشرطة شايمال كانتي داس، إن الحادث وقع حوالى الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (21:00 من مساء الإثنين بتوقيت جرينتش) في منطقة براهمانباريا /نحو 80 كيلومترا شرقي العاصمة دكا.

وأضاف، أن رجال الإنقاذ هرعوا إلى الموقع عقب تصادم قطاري الركاب.

وقال مسئول الحكومة المحلية، مسعود العلم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع حيث أصيب أكثر من 100 شخص.

وأضاف أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج. يشار إلى أن حوادث القطارات تحدث بشكل متكرر في بنجلادش .

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