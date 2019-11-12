الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل قيادي بارز في الجهاد الإسلامي

أكد إسرائيل ي.aspx’> الجيش ال إسرائيل ي صباح اليوم الثلاثاء، مقتل القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة ” الجهاد الإسلامي ” الفلسطينية، بهاء أبو العطا.

وأضاف، أنه نفذ ضربة جوية استهدفت مبنى كان القيادي أبو العطا بداخله في غزة، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل “.

وحمّل إسرائيل ي.aspx’> الجيش ال إسرائيل ي أبو العطا مسئوليّة عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل ، خلال الأشهر الأخيرة.

ونعت “سرايا القدس” أبو العطا، قائلة: إنه “استشهد أثناء قيامه بعمل جهادي بطولي لدحر المؤامرات والدفاع عن الأرض والعرض على يد الغدر والخيانة لتسقي دماؤه الشريفة والطاهرة تراب الوطن”.

وتوعّدت “سرايا القدس” بـ”ردّ حتمي قادم يزلزل الكيان الصهيوني”، في إشارة ل إسرائيل .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا