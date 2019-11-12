سترلينج: أتمتع بالرجولة الكافية لأعترف بما حدث مع جوميز

ونشر سترلينج عبر حسابه على إنستجرام تعليقا على الواقعة: “أنا وجو (جوميز) تبادلنا بعض الكلمات، وبعدها هدأنا وتخطينا الأمر”.

وأضاف: “نمارس رياضة تتحكم فيها المشاعر بشكل كبير، لكني أتمتع بالرجولة الكافية حتى أعترف أنا المشاعر أخرجت أفضل ما عندي في السابق، ولهذا نمارس هذه اللعبة، لأننا نكن لها حبا كبيرا”.

وأتم: “أنا وجو صرنا على ما يرام، الأمر استغرق من 5 إلى 10 ثوانٍ، ولكنه انتهى، لقد تخطينا الأمر، دعونا لا نضع الأمر في أكبر من حجمه، ودعونا نركز على مباراة الخميس”.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أفاد في بيانه استبعاد سترلينج من مواجهة مونتنجرو “بسبب الاضطرابات التي حدثت في المعسكر يوم الإثنين”.

وقال جاريث ساوثجيت: “لقد اتخذنا قرارًا بعدم مشاركة رحيم في المباراة أمام مونتنيجرو يوم الخميس”.

وأضاف “أحد التحديات والقوة العظيمة بالنسبة لنا هو أننا تمكنا من فصل المنافسات بين الأندية في المنتخب الوطني. لسوء الحظ كانت مشاعر مباراة الأمس لا تزال واضحة”.

وأتم ساوثجيت “أشعر بأن الشيء الصحيح للفريق هو الإجراء الذي اتخذناه. الآن وبعد اتخاذ القرار بموافقة الفريق بأكمله، من المهم أن ندعم اللاعبين ونركز على مباراة الخميس”.

واشتبك سترلينج وجوميز في وقت سابق خلال اللحظات الأخيرة من مواجهة فريقيهما في الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

ليفربول تفوق 3-1 ووضع يدا على لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 3 عقود، بعدما وسّع الفارق مع غريمه سيتي إلى 9 نقاط.

وتسعى إنجلترا لحسم تأهلها إلى يورو 2020 في آخر جولتين بالتصفيات، عندما تستقبل مونتنجرو، ثم تحل ضيفة على كوسوفو.

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