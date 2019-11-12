الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء التصعيد ال إسرائيل ي في قطاع غزة .

وحملت الرئاسة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، “حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في قطاع غزة ، باستهدافها للمواطنين والممتلكات”.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي “بضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده”.

واغتالت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم القيادي العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

ومنذ ذلك الحين تم إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل ، كما تواصل إسرائيل شن غارات على القطاع.

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