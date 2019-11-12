فكي يبحث مع الممثل البريطاني بالاتحاد الأفريقي الوضع في ليبيا

أديس أبابا- العنوان بحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، اليوم الثلاثاء، مع سفير المملكة المتحدة في إثيوبيا والممثل الدائم للاتحاد الإفريقي، اليستر ماكفيل، مستجدات الوضع الراهن في ليبيا. وقال فكي، في تغريدة على تويتر، إنه تبادل الأفكار مع الممثل البريطاني حول الوضع في ليبيا وجنوب السودان والحاجة إلى إحداث السلام في البلدين. وأضاف فكي، …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية