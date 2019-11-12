قوة البحث الجنائي تغادر الهلال النفطي

إيوان ليبيا – وكالات :

عادت القوة التابعة لإدارة البحث الجنائي، التي كانت تتمركز في منطقة الهلال النفطي الممتدة من أجدابيا لهراوة، إلى مدينة بنغازي بعد إنهاء مهامها المكلفة بها من قبل وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة وليد العرفي إن القوة المكلفة من قبل وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف «لحماية ظهر القوات المسلحة ومساندتهم، والتصدي لأي فعل يهدف إلى زعزعة الأمن، والمساس بالاستقرار والسكينة العامة».

وأوضح العرفي، أنه «بعد أتمام المهمة طيلة الست الأشهر الماضية على أكمل وجه، عادت القوة إلى بنغازي بعد أن غادرتها في أبريل الماضي»، مؤكدًا أن الإدارة العامة للدعم المركزي تسلمت المواقع.

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