العملة الجديدة في زيمبابوي تصل إلى البنوك أخيرا بعد 10 سنوات من الإلغاء

وصلت أخيرًا العملة الجديدة التي طال انتظارها إلى بنوك زيمبابوي اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تأخير أدى لاصطفاف الكثير من المواطنين في صفوف طويلة للحصول على الأموال أمس الاثنين.

وقال محافظ البنك المركزي جون مانجوديا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) ” البنوك قامت بجمع الأموال من البنك المركزي أمس. وبدأت في تداولها اليوم”.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا قد تعهد في يونيو الماضي بطرح عملة جديدة قبل نهاية العام، بهدف إحلال الاستقرار الاقتصادي في الدولة المتعثرة ماليا.

ويشار إلى أن زيمبابوي كانت تستخدم مزيجا من الدولار الأمريكي وما يطلق عليه سندات ورقية، التي طرحتها زيمبابوي خلال أزمة نقص الأموال منذ بضعة أعوام.

مع ذلك، تم حظر استخدام الدولار مطلع هذا العام، وجرى طرح دولار زيمبابوي الجديد في هيئة إلكترونية، مما أدى لأن يواجه الكثير صعوبة في شراء الأغراض التي يحتاجونها أو سحب مدخراتهم. ويشار إلى أن زيمبابوي تشهد أسوأ موجة تضخم منذ عقد، حيث يقول بعض الاقتصاديين إنها وصلت لأكثر من 300%. وكانت زيمبابوي قد تخلت عن الدولار ال زيمبابوي عام 2009 بسبب ارتفاع التضخم.

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