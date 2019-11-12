لا جازيتا: نابولي يستعد لعملية إعادة بناء شاملة ببيع 7 من نجومه

وقالت الصحيفة إن نابولي يستعد في المقام الأول لبيع نجمه كاليدو كوليبالي والذي سيعود عليه بعائد مادي كبير من بين القائمة التي ضمت 6 لاعبين آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوريليو دي لاورينتس رئيس النادي يسعى لبيع كل من دريس ميرتينس وخوسيه كاييخون ولورينزو إنسيني وألان والسيد هيساي وفوزي غلام.

ويعد اللاعبان دريس ميرتينس (32 عاما) وكاييخون (32 عاما) الوحيدان ضمن القائمة الذي ينتهي تعاقدهما مع نابولي بنهاية الموسم الجاري، وسيكون بإمكانهما التوقيع على عقد مبدئي مع أي فريق خلال يناير المقبل مالم يقم نابولي ببيعهما بمقابل مادي قبل ذلك.

وينتهي عقد كوليبالي صاحب الـ28 عاما مع نابولي في صيف 2023، وغلام الذي يماثله في العمر في عام 2022.

في حين أن عقد السيد هيساي صاحب الـ25 عاما ينتهي في صيف 2021، وآلان المصاب صاحب الـ28 عاما في 2023، وإنسيني قائد الفريق صاحب الـ28 عاما في 2022.

نابولي يحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد 12 جولة برصيد 19 نقطة.

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