استشهاد شابين فلسطينيين مع تواصل غارات إسرائيل على قطاع غزة

استشهد شابان فلسطينيان مساءاليوم الثلاثاء، مع تواصل غارات إسرائيل على مناطق متفرقة في قطاع غزة ، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وأفادت المصادر، بأن شابين استشهدا وأصيب عدد أخر بجروح في أحدث غارة إسرائيلية على أطراف شمال قطاع غزة .

وبذلك ارتفع عدد القتلى ال فلسطينيين إلى سبعة منذ صباح اليوم فضلا عن إصابة أكثر من 30 آخرين جراء سلسلة هجمات تشنها إسرائيل على قطاع غزة بدأت باغتيال القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس في غزة بأنه “تم رصد أكثر من 20 غارة جوية و10 اعتداءات قصف بالمدفعية شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ صباح اليوم”.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق 190 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل اعترضت منظومة القبة الحديدية عشرات منها.

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