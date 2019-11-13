عون يدعو المتظاهرين اللبنانيين للعودة إلى ديارهم ويحذر من نكبة

دعا الرئيس ال لبنان ي ميشال عون المتظاهرين للعودة إلى ديارهم، قائلا، إن مطالبهم قد سمعت وحذر من “نكبة” إذا ظلوا في الشوارع.

وقال عون في مقابلة تليفزيونية “إذا ستكملون هكذا سوف تضربون لبنان وتضربون مصالحكم. مصالحكم بتروح وبنروح معها وأنا أضعكم أمام هذا الخيار. نحن نعمل ليلا نهار لنرتب الوضع واذا بقيوا (ظلوا) مكملين في (ستحدث) نكبة وإذا توقفوا مازال هناك مجال لأن نصلح”.

وحث عون ال لبنان يين كذلك على ألا يهرعوا إلى البنوك لسحب الأموال، التي قال إنها آمنة.

وقال “أطمئن ال لبنان يين ألّا يركضوا نحو المصارف، فأموالهم مضمونة وستصلهم كاملة وسنعالج هذه الأزمة”.

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