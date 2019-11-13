رئيس البرلمان العربي يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات عدوان قوة الاحتلال إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019م والذي ذهب ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بالإيقاف الفوري لعدوانها الغاشم على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل.

وحمل رئيس البرلمان العربي القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها بالطائرات أهداف مدنية بقطاع غزة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وانتهاكٍ سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتجاوز مُدان لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإيقاف العدوان على قطاع غزة.

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