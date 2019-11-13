تفاصيل خفض مرتبات الرئاسي والوزراء

إيوان ليبيا – وكالات :

وافق مجلس وزراء حكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم بنسبة 40%، وكذلك خفض مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس ومستشاري الوزراء بنسبة 30%.

وأوضح بيان صادر عن المجلس أن وزارة المالية ستتولى «تقديم مقترح لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة خلال أسبوع من تاريخه»، حسب صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك».

وأقر المجلس استكمال إجراءات توحيد جداول تنظم جميع شرائح مرتبات القطاع العام. كما أقر اتخاذ خطوات في اتجاه تخفيض جداول مرتبات الجهات التي حددت المعاملة المالية لها بموجب قوانين صادرة عن السلطة التشريعية.

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