هجوم انتحاري على مركز للشرطة في إندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الأربعاء أن رجلا يشتبه أنه انتحاري فجر عبوة ناسفة بمركز شرطة في عاصمة إقليم نورث سومطرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية محمد إقبال إنه جرى قتل المهاجم وأصيب ستة أشخاص آخرين، بينهم خمسة من رجال الشرطة بإصابات طفيفة في الانفجار الذي وقع في مرآب سيارات بمركز شرطة مدينة ميدان.

وأضاف للصحفيين” نعمل للتوصل ما إذا كان المنفذ ينتمي إلى شبكة”.

وأظهرت الصور التليفزيونية جثة بالقرب من سيارة الشرطة المصفحة.

ويذكر أن إندونيسيا ، صاحبة أكبر أغلبية للمسلمين في العالم، تعرضت لسلسلة من الهجمات الإرهابية منذ مطلع الألفية، حيث يلقى باللوم على المسلحين المتأثرين بفكر تنظيم”داعش” في المزيد من الهجمات الأخيرة .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا