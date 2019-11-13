مقتل جنود باكستانيين جراء انفجار لغم قرب الحدود مع أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء مقتل ثلاثة من جنوده جراء انفجار لغم مستهدفا مركبة عسكرية شمال غربي البلاد، قرب الحدود مع أفغانستان .

وأصيب جندي رابع في التفجير الذي استهدف فريق دورية في منطقة وزيرستان الشمالية، التي كانت تعد مقرا لمسلحي القاعدة وطالبان حتى سنوات قليلة.

وأضاف الجيش أن الهجوم، الذي وقع ليلة الثلاثاء، يأتي بمثابة تذكير مؤلم بقدرة المسلحين على استهداف قوات الأمن والمدنيين رغم سلسلة العمليات التي تم شنها للقضاء عليهم منذ عام 2014 .

وذكر بيان الجيش أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا على المنطقة وأنها تواصل البحث عن المشتبه بهم.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن التفجير، إلا أن مسلحي تنظيم داعش وحركة طالبان سبق أن استهدفوا قوات الأمن في المنطقة.

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