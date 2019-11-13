كونتي يستقبل نظيره التونسي ويتناولان الوضع في ليبيا

روما-العنوان قالت رئاسة الوزراء الإيطالية إن رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي استقبل يوم الثلاثاء نظيره التونسي يوسف الشاهد في قصر شيغي بروما. وأفادت أن اللقاء بين رئيسي الوزراء تطرق إلى قضايا ثنائية وأخرى إقليمية، بما في ذلك مستجدات الوضع في ليبيا. وكانت الرئاسة التونسية قد ذكرت في وقت سابق أن الشاهد، وصل إلى روما قادما من …

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