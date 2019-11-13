فيا يعلن اعتزاله كرة القدم: أردت ألا يتم إجباري على اتخاذ القرار

وصرح نجم فالنسيا وبرشلونة السابق: “كنت أفكر في هذا الأمر لفترة طويلة، تلك هي نتيجة نقاشات خضتها مع عائلتي ومن حولي”.

وتابع “أردت أن أتقاعد عن لعب كرة القدم، وألا يتم إجباري على ذلك القرار”.

“ولدي هدف أن أضع حبة كريز على قمة تورتة إنجازاتي بالفوز بكأس الإمبراطور مع نادي فيسيل كوبي في يناير”.

وتابع “بعد ذلك سأستمر في الاستمتاع بكرة القدم لكن من خلال المشاريع التي أطورها مع مجموعتي DV7، شكر لكم على كل هذا الحب”.

صاحب الـ37 عاما انضم إلى فيسيل كوبي لمزامل مواطنه أندريس إنييستا ولوكاس بودولسكي نجم ألمانيا خلال يناير 2019.

فيا لعب لنادي نيويورك سيتي الأمريكي في 124 مباراة سجل خلالها 80 هدفا على مدار 4 أعوام.

أيام التألق

فيا بدأ مسيرته مع كرة القدم في عمر الـ10 أعوام مع نادي منطقته لانجريو ولُقب بـ”الجواخي” أي الطفل، وعُرف عنه أنه يلعب كرة القدم مع من أكبر منه دون خوف بل ويتألق بينهم وعانى من إصابة خطيرة للغاية كادت أن تنهي مسيرته قبل أن تبدأ لكن نادي سبورتنج خيخون أنقذه بعد علاجه وبدأ مسيرته الاحترافية معه عام 2001 وهو في عمر الـ20.

تحرك نادي ريال سرقسطة لضمه في 2003 ليلعب لأول مرة في الدوري الإسباني “لا ليجا” بل وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس الملك وكأس السوبر الإسبانية، ولعب بقميصه في 94 مباراة سجل خلالها 38 هدفا وصنع 3 آخرين.

في عام 2005 قام فالنسيا بضمه بمبلغ 12 مليون يورو، ليشارك بعدها مع الخفافيش في 219 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 127 هدفا وصنع 22 آخرين (أعلى سجل مشاركات وتهديف في مسيرته)، كما توج مرة أخرى بكأس ملك إسبانيا.

وهو في الـ28 من عمره سجل 28 هدفا لفالنسيا في 45 مباراة ليقوم برشلونة بضمه في 2010-2011 بمبلغ 40 مليون يورو.

مع برشلونة فاز فيا بأول لقب دوري إسباني في مسيرته وكذلك دوري أبطال أوروبا كما أنه سجل هدفا في نهائي دوري الأبطال 2011. وحصد كذلك كأس السوبر المحلي مرتين والأوروبي مرة وكأس العالم للأندية، كما حصد لقب دوري آخر مع النادي الكتالوني قبل رحيله ليصبح مجموع بطولاته مع الأندية في ذلك الوقت 11 بطولة.

انضم فيا إلى أتليتكو مدريد في موسم 2013-2014 بمبلغ 2.1 مليون يورو، وشارك مع الروخيبلانكوس في موسم ملحمي لعب فيه 47 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 15 هدفا وصنع 5 آخرين.

في ذلك الموسم حصد أتليتكو مدريد لقب الدوري الإسباني، بجانب وصوله لنهائي دوري الأبطال ثم خسارته أمام جاره ريال مدريد.

مع اقتراب مسيرته من الأمتار الأخيرة رحل فيا في صيف 2014 مجانا إلى نادي نيويورك سيتي الأمريكي ليستمر هناك لخمسة أعوام، تخللها إعارة لنادي ميلبورن سيتي الأسترالي.

في المجمل لعب فيا حتى الآن مع الأندية التي ارتدى قميصها فيما يزيد عن 638 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 324 هدفا وصنع 77 آخرين.

أيقونة إسبانية

فيا ظهر لأول مرة مع منتخب إسبانيا في عام 2005، تحت إمرة لويس أراجونيس، حينما لعب شوطا ضد سان مارينو.

غاب بعد ذلك عن بعض المباريات قبل أن يعود في أكتوبر من نفس العام ليشارك ضد بلجيكا وسان مارينو، ومنذ ذلك الحين وأصبح لاعبا لا غنى عنه مع كتيبة الحمر.

فيا سجل أول أهدافه الدولية ضد سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم 2006 في تعادل إسبانيا بهدف لكل فريق، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف أهدافه.

كان عنصرا حيويا في تتويج إسبانيا بيورو 2008 وكأس العالم 2010 كما أنه سجل 3 أهداف في كأس العالم 2006، وكان هداف يورو 2008 وفاز بالحذاء الفضي في مونديال 2010.

وتواجد فيا ضمن تشكيل العالم لأفضل 11 لاعبا عام 2010، كما أصبح أول لاعب إسباني يصل لـ50 هدفا دوليا، بل والهداف التاريخي للمنتخب برصيد 59 هدفا، بعد 98 مباراة ثم اعتزل اللعب دوليا بعد كأس العالم 2014، قبل أن يعود لمشاركة وحيدة في تصفيات كأس العالم 2018 ولعب لدقيقة ضد إيطاليا.

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