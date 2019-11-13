تقرير – تشاكا يبحث عن منزل في ميلان

وقال التقرير إن تشاكا قد لا يشارك مجددا حتى يرحل عن صفوف الفريق إلى ميلان في يناير.

وكان أوناي إيمري مدرب أرسنال قد أعلن تجريد اللاعب من شارة قيادة الفريق ومنحها إلى بيير إيمريك أوباميانج، على خلفية دخوله في جدال مع الجماهير بعد تصفيرهم ضده عقب خروجه كبديل ضد كريستال بالاس.

صاحب الـ27 عاما انضم إلى أرسنال قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في صيف 2016 بمبلغ 45 مليون يورو.

ويمتد عقد الدولي السويسري مع أرسنال حتى صيف 2023، وشارك خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

تشاكا لعب بقميص أرسنال حتى الآن في 144 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 17 آخرين.

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