وفاة طفل بعد هبوط طارئ لرحلة جوية سعودية في كندا

أعلن مسئول محلي في الشرطة أن طفلا يبلغ من العمر عامين توفى لدى وصوله إلى المستشفى بعد أن أدت حالته الصحية وهو على متن رحلة للخطوط الجوية السعودية إلى هبوطها بشكل طارئ في شرق كندا أمس الثلاثاء.

وكانت الرحلة رقم 35 التي أقلعت من جدة الساعة 6:45 صباحا بالتوقيت المحلي أمس الثلاثاء متجهة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لكنها اضطرت للهبوط قبيل الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي في مطار سان جون الدولي في إقليم نيوفاوندلاند بسبب الحالة الطبية الطارئة.

وقال ضابط في شرطة الإقليم إن الطفل نُقل فور هبوط الطائرة إلى مستشفى قريب لكن الأطباء أعلنوا وفاته.

وأضاف أن مكتب مدير الفحص الطبي في الإقليم سيحدد سبب الوفاة، لكن لا يُعتقد أن هناك أي شبهة في الأمر.

ورفضت الشرطة الإفصاح عن أي تفاصيل عن أسرة الطفل. واستكملت الطائرة رحلتها إلى واشنطن بعد هبوطها الطارئ.

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