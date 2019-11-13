الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإسرائيلي في غزة

أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء ضرورة “الوقف الفوري للتصعيد الإسرائيلي” في قطاع غزة الذي خلف منذ أمس مقتل 16 فلسطينيا.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن الرئيس محمود عباس “يبذل جهوداً مكثفة لمنع التصعيد الإسرائيلي الخطير وتجنب تداعياته”.

وطالب أبو ردينة “المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل ضد شعبنا، واحترام القانون والشرعية الدولية، اللذين يؤكدان ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.

وحذرالناطق باسم الرئاسة من مغبة هذا التصعيد، مؤكدا أن “المنطقة تعيش حالة توتر وعدم استقرار، وهذا العدوان هدفه الإضرار بمصالح شعبنا الفلسطيني”.

وقتل ستة فلسطينيين اليوم في غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة ليرتفع إجمالي عدد القتلى في القطاع إلى 16 في جولة توتر لليوم الثاني.

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