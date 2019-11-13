حظر دخول الأجانب إلى ليبيا إلا بعد الحصول على تأشيرة

إيوان ليبيا – وكالات :

وجه رئيس مصلحة الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، طيار نصر الدين شائب العين كتابا إلى شركات الطيران العاملة في ليبيا، طالبهم فيه بعدم ركوب أي شخص غير ليبي متجه إلى أي مطار في ليبيا من المطارات التونسية «إلا بعد التأكد من الحصول على تأشيرة صادرة عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بطرابلس».

وشدد نصر الدين شائب العين في كتابه المؤرخ في 12 نوفمبر الجاري على ضرورة «التأكد من أن السفارات الليبية الصادرة منها تأشيرة الدخول إلى ليبيا معتمدة من المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني»، استنادا إلى كتابه السابق الصادر في 5 نوفمبر الجاري.

وأشار شائب العين في كتابه أيضا إلى الكتاب الصادر عن رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في 11 نوفمبر الجاري بشأن عدم السماح لأي أجنبي بالصعود إلى الطائرة ما لم يكن متحصلا على تأشيرة دخول صادرة عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

كما أشار رئيس مصلحة الطيران المدني إلى كتاب وكيل ديوان وزارة المواصلات وشؤون الطيران والنقل الجوي بتاريخ 10 نوفمبر الجاري بشأن عدم قبول أي مسافر أجنبي إلى الأراضي الليبية لا يحمل تأشيرة ملصقة أو موافقة صادرة من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والتابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مشددا على ضرورة التقيد بهذا الإجراء.

وألزمت اليوم الهيئة العامة للنقل والمواصلات بالحكومة الموقتة شركات الطيران العاملة في ليبيا بهبوط الرحلات الجوية المتجهة من مطاري مصراتة ومعيتيقة في طرابلس إلى كل من الأردن والسعودية ومصر والسودان في مطار بنينا ببنغازي لإنهاء الإجراءات الأمنية والجمركية.

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