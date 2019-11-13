حقيقة توقف رحلات الافريقية من وإلى الإسكندرية بمطار مصراتة

إيوان ليبيا – وكالات :

قررت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، استئناف تسيير رحلتيها المقررتين اليوم الأربعاء من مطار مصراتة إلى مدينة الإسكندرية ذهابًا وعودة تقديرًا لظروف المسافرين إليها والموجودين بمطار برج العرب، بعدما أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات احتجاجًا على قرار الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة.

وألزمت هيئة المواصلات والنقل بالحكومة الموقتة شركات الطيران بهبوط رحلاتها القادمة من مطاري مصراتة ومعيتيقة، ومتجهة إلى الأردن ومصر والسودان والسعودية، بمطار بنينا؛ لإتمام الإجراءات الأمنية والجمركية.

وقالت شركة الخطوط الأفريقية في تصريح إنها قررت «استمرار تسيير الرحلات اليوم الأربعاء حتى يتم الانتهاء من الاجتماع المنعقد الآن في طرابلس بخصوص هبوط الرحلات في مطار بنينا ابتداءً غدٍ الخميس وكيفية التعامل معه» الصادر عن هيئة النقل والمواصلات بالحكومة الموقتة.

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