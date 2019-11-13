هجوم جوي على قاعدة القرضابية

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، استهداف القوات الجوية قاعدة القرضابية الجوية في منطقة سرت.

وقال المسماري، في بيان، إن «عدة طائرات مقاتلة نفذت غارات جوية على المطار في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأصابت غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة، ومخازن، وهناجر للطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية».

وأضاف المسماري أن الضربة الجوية «حققت أهدافها بدقة، ودمرت المرافق المستخدمة في التحكم والسيطرة وتجهيز الطائرات، كما عادت الطائرات إلى قواعدها سالمة».

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